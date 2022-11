பொருளாதார நெருக்கடி.. பாப்பி மலர் விற்று நிதி திரட்டிய பிரிட்டன் பிரதமர் ரிஷி சுனக்.. ஏன் தெரியுமா?

London

oi-Nantha Kumar R

லண்டன்: பிரிட்டன் பிரதமரான இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ரிஷி சுனக், ஆயுதப்படையில் பணியாற்றியவர்களின் குடும்பங்களுக்கு உதவி செய்யும் வகையில் நிதி திரட்ட லண்டனில் பாப்பி வகை மலர்களை விற்பனை செய்தார். இதுதொடர்பான வீடியோக்கள், போட்டோக்கள் வெளியாகி உள்ளன.

பிரிட்டன் பிரதமராக இருந்த போரிஸ் ஜான்சன் ராஜினாமா செய்தார். இதையடுத்து புதிய பிரதமருக்கான தேர்தல் நடைபெற்றது. பல கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற்றது.

இறுதி போட்டியில் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ரிஷி சுனக், முன்னாள் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் லிஸ் ட்ரஸ் களத்தில் இருந்தனர். இதில் லிஸ் ட்ரஸ் வெற்றி பெற்று பிரதமரானார்.

சிக்கல்! ரிஷி சுனக் போட்ட பெரிய யூடர்ன்.. கேப்பில் நுழைய பார்க்கும் போரிஸ் ஜான்சன்! யாருக்கு வெற்றி

English summary

Indian-origin Britain PM Rishi Sunak sold poppies in London to raise funds to help the families of ex-servicemen. Videos and photos related to this have been released.