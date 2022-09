மூச்ச்ச்.. "பிளைட் பறந்தா சத்தம் வரும்".. ராணி எலிசபெத்தின் இறுதி சடங்கிற்காக 100 விமானங்கள் ரத்து!

London

லண்டன்: பிரிட்டன் ராணி இரண்டாம் எலிசபெத் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக உயிரிழந்த நிலையில் அவரது இறுதி சடங்கு வரும் 19ம் தேதி நடைபெறுகிறது.

சுமார் 70 ஆண்டுக்காலம் ராணியாக வாழ்ந்த இரண்டாம் எலிசபெத்தின் உடல் நல்லடக்கம் செய்யும் நாளில் பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் தனது விமான போக்குவரத்தில் சில மாற்றங்களை அறிவித்துள்ளது.

ராணியின் உடல் அடக்கம் செய்யப்படும்போது அமைதியை கடைப்பிடிக்கும் விதமாக சில விமானங்களை ரத்து செய்வதாகவும் அறிவித்துள்ளது.

Britain's Queen Elizabeth II passed away due to poor health and her funeral will be held on the 19th. British Airways has announced some changes to its flights on the day of the funeral of Queen Elizabeth II, who lived for almost 70 years. It has also announced the cancellation of some flights to maintain peace during the Queen's funeral.