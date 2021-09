அதிக மரணங்களால் மிரளும் ரஷ்யா.. உலகில் கொரோனா மோசமாக பாதித்த டாப் 5 நாடுகள்... ரிப்போர்ட்

London

oi-Velmurugan P

லண்டன்: உலகில் கொரோனா தொற்றால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நாடாக அமெரிக்கா திகழ்கிறது. அங்கு கொரோனா தொற்றால் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 76,599 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதற்கு அடுத்தபடியாக இங்கிலாந்தில் 36,100 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கடந்த 24மணி நேரத்தில் உலகிலேயே அதிகபட்சமாக ரஷ்யாவில் 778 பேர் கொரோனாவால் பலியாகி உள்ளனர்

கொரோனா 3வது அலை உலகின் பெரும்பாலான நாடுகளில் தீவிரமாக பரவ தொடங்கி உள்ளது. குறிப்பாக ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்க நாடுகளில் பரவ தொடங்கி உள்ளது. டெல்டா, ஆல்பா போன்ற வைரஸ்களால் கடும் பாதிப்புகளை இந்த நாடுகள் சந்தித்து வருகின்றன. உலகம் முழுவதும் இதுவரை 229,769,879 பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதேநேரம் 206,421,653 பேர் குணம் அடைந்துவிட்டனர். கொரோனா தொற்றால் உலகம் முழுவதும் இதுவரை 4,711,715 பேர் பலியாகி உள்ளனர்.

தற்போது கொரோனா தொற்று பாதிப்புடன் 18,636,511 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள். இன்று காலை நிலவரப்படி 98,699 பேர் கவலைக்கிடமான நிலையில் உலகம் முழுவதும் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள்

தமிழகம் முழுவதும் 2-ம் கட்ட மெகா முகாம்... 30 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போட நடவடிக்கை!

English summary

The United States is the world's worst affected country by corona. There have been 76,599 cases of corona infection in the last 24 hours. It is followed by UK with 36,100 vulnerabilities. Corona infection is spreading rapidly again in western countries.