ஓட்டுநர் உரிமம் இல்லாமல் வாகனம் இயக்க அனுமதி பெற்ற ஒரே நபர் எலிசபெத்.. ராணி பற்றிய 15 உண்மைகள்

London

லண்டன்: பிரிட்டனில் வாகனங்களை ஓட்டுநர் உரிமம் இல்லாமல் ஓட்டுவதற்கான அதிகாரம் பெற்றிருந்த ஒரே நபர் ராணி எலிசபெத்!

கோடையை கழிக்க ஸ்காட்லாந்து சென்றிருந்த ராணி எலிசபெத் உடல் நலக் குறைவு காரணமாக இந்திய நேரப்படி நேற்று இரவு 11. 15 மணிக்கு காலமானார். அவருக்கு வயது 96. அவரது இறப்பை பக்கிங்காம் அரண்மனை உறுதி செய்தது. எலிசபெத் அலெக்சாண்டிரா மேரி எனும் இயற்பெயரை பெற்றவர். இவர் குறித்த சில நிஜ தகவல்களை இங்கே பார்க்கலாம்.

கடந்த 1926 ஆம்ஆண்டு ஏப்ரல் 21 ஆம் தேதி அதிகாலை 2.40 மணிக்கு எலிசபெத் பிறந்தார். இவர் ஜார்ஜ் 6ஆம் மன்னருக்கும் எலிசபெத் ராணிக்கும் மகளாக பிறந்தவர்தான் இந்த அலெக்சாண்டிரா மேரி. இவர் 1953 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 2 ஆம் தேதி ராணியாக முடிசூட்டிக் கொண்டார்.

பிளாட்டினம் ஜூபிலி கொண்டாட்டத்தில் பிரிட்டன் சோகம்.. விக்டோரியா சாதனையை முறியடித்த ராணி எலிசபெத்!

