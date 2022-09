பிரிட்டன் மன்னர் பதவியை இழக்கும் சார்லஸ்! மகாராணி இறப்பை கூறியவரின் 400 ஆண்டு முந்தைய பகீர் கணிப்பு

London

oi-Nantha Kumar R

லண்டன்: மகாராணி 2ம் எலிசபெத்தின் மறைவையொட்டி பிரிட்டனின் புதிய மன்னராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சார்லஸ் விரைவில் பதவியை இழப்பார் என 400 ஆண்டுக்கு முன்பே ஜோதிட நிபுணர் ஒருவர் கணித்துள்ளார். மகாராணியின் இறப்பு, ஹிட்லரின் எழுச்சி பற்றி அவரது கணிப்புகள் பலித்த நிலையில் தான் பிரிட்டனின் புதிய மன்னரான சார்லஸ் தொடர்பான கணிப்பு பலிக்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

பிரிட்டன் மகாராணியாக 1952ம் ஆண்டில் தனது 21 வயது வயதில் அரியனை ஏறியவர் தான் 2ம் எலிசபெத். இவர்

70 ஆண்டு காலமாக பிரிட்டன் மகாராணியாக செயல்பட்டு வந்தார்.

வயது முதிர்வு காரணமாக அவர் சமீபத்தில் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தார். அரசு விழா, பொது நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்காமல் தவிர்த்து வந்தார்.

