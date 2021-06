விதிகளை மீறியது தவறுதான்... முத்த சர்ச்சையில் சிக்கிய மாஜி பிரிட்டன் அமைச்சர் மன்னிப்பு கோரினார்

London

oi-Jeyalakshmi C

லண்டன்: விதிகளை உருவாக்கிய நாங்களே விதிமீறலில் ஈடுபட்டது தவறு என்று உணர்ந்து மன்னிப்பு கேட்பதாக உதவியாளரை கட்டிப்பிடித்து முத்தம் கொடுத்து சர்ச்சையில் சிக்கி பதவியிழந்த பிரிட்டன் சுகாதாரத்துறை மாஜி அமைச்சர் வீடியோவில் கூறியுள்ளார்.

பிரிட்டனில் உருமாறிய கொரோனா பாதிப்பால் கோவிட் பரவல் மிக வேகமாக அதிகரித்தது. இதையடுத்து, கடுமையான ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை விதித்தது பிரிட்டன் அரசு. கட்டுப்பாடுகளின் பயனாக கொரோனா பாதிப்பும் குறைந்துள்ளது. விரைவில் ஊரடங்கு படிப்படியாக தளர்த்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரிட்டனில் கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து குறைந்து வந்தாலும், ஏராளமானோருக்கு டெல்டா வைரஸ் பரவியுள்ளதால் அரசு சற்று கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்பட்டு வருகிறது.

English summary

Britain's health minister Matt Hancock resigned Saturday, a day after he apologized for breaching social distancing rules with the aide. Those of us who make these rules have got to stick by them and that's why I've got to resign," the 42-year-old said in a video on Twitter.