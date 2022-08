முற்றிலும் ஒழிந்ததாக கருதப்பட்ட போலியோ மீண்டும் பரவுகிறது.. அமெரிக்கா, இங்கிலாந்தில் கண்டுபிடிப்பு

London

oi-Mani Singh S

லண்டன்: அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, இஸ்ரேல் நாடுகளில் மீண்டும் போலியோ நோய் பரவுவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதுவும் தடுப்பு மருந்துகளின் காரணமாக பரவுவதாக கூறப்படுகிறது.

போலியோ அல்லது இளம்பிள்ளை வாதம் எனப்படும் போலியோமைலிட்டிஸ் ஒரு தீவிரமான தொற்று நோய் ஆகும். இந்த நோயானது 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளையே அதிகளவில் பாதிக்கும்.

இதன் நோய் பாதித்தால் காய்ச்சல், தலைவலி, சோர்வு, வாந்தி, உடல் வலி போன்றவை ஏற்படும். இதில் ஒருசிலருக்கு குணப்படுத்த முடியாத அளவிற்கு மாறி இறப்பையும் ஏற்படுத்துகிறது.

It has been reported that polio is spreading again in America, England and Israel. It is also said to spread due to preventive medicine.