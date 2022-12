மனிதர்களின் முகத்தில் வாழ்ந்து.. இரவு நேரத்தில் "கலவி" செய்யும் பூச்சிகள்.. ஆய்வில் ஷாக்கிங் தகவல்

London

oi-Jackson Singh

லண்டன்: மனிதர்களின் முகத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பூச்சிகள் வாழ்ந்து வருவதும், அவை இரவு நேரத்தில் நம் முகத்திலேயே இனப்பெருக்கம் செய்வதும் ஓர் ஆய்வின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.

இந்த பூச்சிகள் பல லட்சம் கோடி ஆண்டுகளாக மனிதர்களின் முகத்தில்தான் வாழ்க்கையை நடத்தி வந்திருக்கிறது. ஆனால் இப்போதுதான் அவை கண்டறியப்பட்டிருக்கின்றன.

இருந்தபோதிலும், இந்த பூச்சிகள் தற்போது அழிவின் விளிம்பில் இருப்பதாகவும், இன்னும் கிட்டத்தட்ட 300 ஆண்டுகளில் இந்த பூச்சியினம் முழுவதுமாக அழிந்துவிடும் எனவும் பிரிட்டன் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

English summary

A study has revealed that thousands of mites like insects live on human faces and having sex on our faces at night.