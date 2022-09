"யுனிகார்ன் சாய்ந்துவிட்டது".. ராணி எலிசபெத் II மரணம் அடையும் முன் நடந்தது என்ன? அந்த கடைசி நொடி!

London

லண்டன்: இங்கிலாந்து மகாராணி எலிசபெத் II நேற்று இரவு காலமானார். இவர் மரணம் அடைவதற்கு முன்பு என்ன நடந்தது? இந்த மரண தகவல் எப்படி பரபரப்பட்டது என்பது தொடர்பான தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இங்கிலாந்தில் உள்ள விண்ட்சோர் கேஸ்டல் என்ற இடத்தில்தான் மகாராணியின் வீடு உள்ளது. எலிசபெத் இங்கேதான் வாழ்ந்து வந்தார். பக்கிம்ஹாம் பேலஸ் என்பது அரச அரண்மனை.

இங்கு அவர் அலுவல் ரீதியான பணிகளை செய்து வந்தார். இந்த நிலையில்தான் விண்ட்சோர் கேஸ்டலில் இருந்த ராணி எலிசபெத்திற்கு திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது.

அவருக்கு உடல்நலம் கடந்த சில நாட்களாகவே மோசமாக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஆனாலும் திடீரென நேற்று இந்திய நேரப்படி பிற்பகல் 12 மணிக்கு அவரின் உடல்நிலை மோசமாகி உள்ளது.

பிரிட்டன் மகாராணி எலிசபெத் காலமானார்.. புதிய மன்னராக பதவியேற்கும் மூத்த மகன் சார்லஸ்!

Queen Elizabeth II of England passed away last night. The information related to how this death information became sensational has been revealed. She is Living at Windsor Castle in England and doing official work at Buckingham Palace. She suddenly fell ill and said to have been in poor healthfor the past few days.