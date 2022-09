ஆண்டுக்கு 2 பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம்.. மறைந்த பிரிட்டன் மகாராணியின் பின்னணியில் இருந்த முக்கிய காரணம்

London

oi-Nantha Kumar R

லண்டன்: மறைந்த பிரிட்டன் மகாராணி 2ம் எலிசபெத் ஆண்டுக்கு 2 முறை பிறந்தநாள் கொண்டாடி வந்தார். இதன் பின்னணியில் இருந்த முக்கிய காரணம் வெளியாகி உள்ளது.

பிரிட்டன் மகாராணியாக இருந்தர் 2ம் எலிசபெத். இவர் 70 ஆண்டுகள் வரை பிரிட்டன் மகாராணியாக இருந்த நிலையில் கடந்த 8 ம் தேதி இரவில் உடல்நலக்குறைவால் காலமாணார்.

96 வயதில் மறைந்துள்ள பிரிட்டன் மகாராணிக்கு உலக தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர். இவரது இறுதி சடங்குகள் லண்டனில் நடைபெற உள்ள நிலையில் பலநாட்டு தலைவர்கள் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்த உள்ளனர்.

