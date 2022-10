T 90 பீரங்கியிலிருந்து பாய்ந்து வந்த குண்டு.. பயிற்சியின்போது பரிதாபமாக பலியான 2 ராணுவ வீரர்கள்!

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள ராணுவ தளத்தில் பயிற்சியின் போது பீரங்கி குண்டு வெடித்ததில் இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர். ஒருவர் படுகாயமடைந்துள்ளார்.

T-90 வகை பீரங்கி வெடித்ததில் இந்த விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இது குறித்து விசாரணை நடத்தப்படும் என ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த சம்பவத்தில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் குறித்த தகவல்கள் இன்னும் முழுமையாக வெளியிடப்படவில்லை. பயிற்சியின் போது திடீரென வெடித்த பீரங்கி குண்டு இரண்டு உயிர்களை பலிவாங்கியுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Two people were killed in an artillery tank barrel burst during a field exercise at an army base in Uttar Pradesh. One person is seriously injured. The accident was caused by the explosion of a T-90 cannon. The army said that an investigation will be conducted in this regard.