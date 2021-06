கர்ணன் போல மரப்பெட்டி.. சிவப்பு பட்டு போர்த்தி கங்கையில் மிதந்து வந்த பெண் குழந்தை

Lucknow

oi-Jeyalakshmi C

லக்னௌ: கங்கை நதியில் மிதந்து வந்த அழகான மரப்பெட்டிக்குள் ஒரு பெண் குழந்தை இருந்ததை படகோட்டி ஒருவர் கண்டெடுத்துள்ளார். அந்த குழந்தைக்கு கங்கா என பெயர்சூட்டப்பட்டுள்ளது. குழந்தையை வளர்க்கும் பொறுப்பை அரசே ஏற்றுக்கொள்ளும் என மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யாநாத் கூறியுள்ளார்.

மகாபாரதத்தில் திருமணத்திற்கு முன்பாகவே தனக்கு கிடைத்த வரத்தின் மூலம் சூரியனின் ஆசியோடு குழந்தை பெற்றுக்கொள்வார் குந்தி தேவி. அந்த குழந்தையை யாருக்கும் தெரியாமல் ஒரு பெட்டிக்குள் பட்டுத்துணி சுற்றி ஆற்றில் மிதக்க விட்டு விடுவார். அந்த குழந்தையை கர்ணன் என பெயர் சூட்டி தேரோட்டி ஒருவர் கண்டெடுத்து வளர்த்து வருவார்.

இந்த கதையைத்தான் ரஜினி நடித்த தளபதி படமாக எடுத்தார் மணிரத்னம். அதே பாணியில் ஒரு பெட்டியில் வைத்து பெண் குழந்தையை விட்டுள்ளனர்.

English summary

A baby girl found inside a beautiful wooden box with a picture of Goddess Kali wrapped in red silk cloth in ganga river. The baby is named Ganga. Chief Minister Yogi Adityanath has said that the government will accept the responsibility of raising the child.