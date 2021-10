விவசாயிகள் தலைவர் ராகேஷ் திகாயத் நல்லவரா? கெட்டவரா? லக்கிம்பூர் படுகொலையில் கேம்? வெடிக்கும் சர்ச்சை

Lucknow

oi-Mathivanan Maran

லக்னோ: டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகள் சங்கத்தின் தலைவரான ராகேஷ் திகாயத், லக்கிம்பூர் படுகொலை விவகாரத்தில் மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகள் சர்ச்சையாக வெடித்துள்ளன. உ.பி.யில் ஆளும் பாஜக அரசுக்கு இடைத்தரகர் போல ராகேஷ் திகாயத் செயல்படுவதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன.

மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசுக்கும் , ஹரியானா-உ.பி. மாநில பாஜக அரசுகளுக்கும் கடந்த 10 மாதங்களாக பெரும் குடைச்சலாக இருப்பவர் ராகேஷ் திகாயத். மத்திய அரசின் விவசாய சட்டங்களுக்கு எதிராக டெல்லி எல்லைகளில் பல்லாயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் 10 மாதங்களாக போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்த போராட்டத்துக்கு தலைமை வகிப்பவர்தான் ராகேஷ் திகாயத். அத்துடன் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறும் மாநிலங்களில் பாஜகவுக்கு எதிராக பிரசாரம் செய்தவரும் ராகேஷ் திகாயத். இருந்த போதும் லக்கிம்பூர் விவசாயிகள் படுகொலை சம்பவத்தில் ராகேஷ் திகாயத் நடந்து கொண்டவிதம் பல்வேறு சந்தேகங்களையும் கேள்விகளையும் எழுப்பி இருக்கிறது.

'விவசாயிகள் மண்டையை உடையுங்கள்' என்று கூறிய மாஜிஸ்திரேட்.. கடுமையாக பொங்கியெழுந்த ராகேஷ் திகைத்

English summary

A Controversy has Erupted over Farmers leader Rakesh Tikait's Role after the Lakhimpur Violences and questioned on his talks with Farmers Family for the UP BJP Govt.