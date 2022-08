வீட்டிற்கு போனால் அடிவிழுது.. 80 அடி உயர மரத்தில் குடியேறிய கணவன்.. உத்தர பிரதேசத்தில் விநோதம்!

Lucknow

oi-Mani Singh S

லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில் மனைவியுடன் ஏற்பட்ட சண்டையின் காரணமாக கோபித்துக்கொண்டு கணவர் 80 அடி உயர மரத்தில் குடியேறியுள்ளார். கடந்த ஒரு மாத காலமாக அவர் மரத்தில் வசித்து வரும் நிலையில் தற்போது இந்த சம்பவம் சமூக வலைத்தளத்தில் பரவி வருகிறது.

கணவன் - மனைவிக்கு இடையே சண்டை நடப்பது என்பது ஒன்றும் அரிதானது கிடையாது. இது ஏறத்தாழ எல்லோர் வீட்டிலும் நடக்கும் இயல்பான ஒன்றுதான்.

சில சமயம் கணவன் - மனைவி சண்டை சற்று பெரிதாகி கோபித்துக்கொண்டு சில நாட்கள் பேசாமல் இருப்பது கூட நடக்கத்தான் செய்கிறது.

English summary

In Uttar Pradesh, a husband has taken up residence in an 80-feet tall tree after a quarrel with his wife. He has been living in a tree for the past one month and now this incident is spreading on social media.