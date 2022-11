உ.பியில் பீர் குடிக்கும் குரங்கு..பரவும் வீடியோ! திருடியும் குடிப்பதால் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் புலம்பல்

Lucknow

oi-Mani Singh S

லக்னோ: உத்தர பிரதேசம் மாநிலத்தில் குரங்கு ஒன்று மகா குடிகாரன் போல டின் பீரின் மூடியை அசால்டாக திறந்து குடிக்கும் வீடியோ இணையத்தில் பரவி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குரங்குகள் மலைப்பகுதிகளில் அதிகம் காணப்படுகின்றன. மலைப்பகுதிகளை ஒட்டியுள்ள ஊர்களிலும் அதிக அளவில் குரங்குகள் நடமாட்டத்தை காண முடியும்.

மனிதனைப் பார்த்து மனிதன் செய்யும் செயல்களை அப்படியே செய்யும் பழக்கம் கொண்டது இந்த குரங்கு இனங்கள்.

பத்திரிகையாளர்களை குரங்கு என சொல்லலை-குரங்கு போல என்றேன்- மன்னிப்பா? ரத்தத்திலேயே கிடையாது: அண்ணாமலை

English summary

A video of a monkey in the state of Uttar Pradesh opening the lid of a tin of beer like a heavy drinker has gone viral on the internet.