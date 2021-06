மணக்கோலத்தில் காதலி.. பெண் வேடமிட்டு பார்க்க சென்ற காதலன்.. கடைசியில் நடந்ததுதான் செம ட்விஸ்ட்!

Lucknow

லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில் மணக்கோலத்தில் இருக்கும் காதலியை பார்க்க பெண் வேடத்தில் சென்ற இளைஞன், பெண்ணின் உறவினர்களிடம் சிக்கிக் கொண்டார்.

இந்த பூமி உருவானது முதல் மனித உணர்வுகளை அசைத்து வருவது காதல். காதல் வயப்படாதவர்கள் யாரும் இல்லை என்றே கூறலாம்.

காதல் ஒரு சிலரின் வாழ்க்கையை இன்பத்தில் மூழ்கடிக்கும். ஒரு சிலரின் வாழ்க்கையை துன்பத்தில் கரை சேர்க்கும்.

English summary

In Uttar Pradesh, a youn g man who went in the guise of a woman to see his girlfriend at a wedding got stuck with the woman's relatives