25 ரொட்டி, ஒரு தட்டு சாப்பாடு.. பணியில் தூங்கியதற்காக போலீஸ் கொடுத்த வினோத விளக்கம்!

Lucknow

oi-Jaya Chitra

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசத்தில் பயிற்சி நேரத்தில் தூங்கியதற்காக, போலீஸ்காரர் ஒருவர் அளித்துள்ள வினோதமான காரணம் நெட்டிசன்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

ஒவ்வொரு மனிதனின் அடிப்படைத் தேவைகளில் தூக்கமும் ஒன்று. சிலருக்கு படுத்ததும் தூக்கம் வரவில்லையே என்ற கவலை என்றால், சிலருக்கு வயிற்றில் சிறிது உணவு விழுந்து விட்டாலே தூக்கம் கண்களைச் சுற்றுகிறதே என்ற கவலை. வீட்டில் இருக்கும்போது அப்படி சாப்பிட்டதும் குட்டித் தூக்கம் போட்டால் பரவாயில்லை. ஆனால், பணியில் இருக்கும்போது தூங்கி விட்டால்?

அப்படித்தான் பணி நேரத்தில் தூங்கி பிரச்சினையில் சிக்கி இருக்கிறார் உத்தரப்பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த போலீஸ்காரர் ஒருவர். தனது தூக்கத்திற்கான காரணமாக அவர் எழுதியுள்ள காரணம்தான் சமூகவலைதளங்களில் தற்போது பேசுபொருளாகி இருக்கிறது.

English summary

An Uttar Pradesh cop's hilarious clarification letter explaining why he was sleeping during the training session has gone viral on social media.