மலிவு விலை டேட்டா வயிற்று பசியை போக்குமா? பிரதமர் நரேந்திர மோடி மீது பாய்ந்த அகிலேஷ் யாதவ்

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: ‛‛இந்தியாவில் மலிவு விலையில் இணைய சேவை(டேட்டா) கிடைப்பது என்பது ஒருவரின் பசியை ஒருபோதும் போக்காது. இந்திய மக்களுக்கு தற்போதைய தேவை என்பது மலிவு விலை அரிசி, பருப்பு, எரிபொருட்கள் தான்'' என பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சமாஜ்வாடி கட்சியின் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

உத்தர பிரதேசம், கேவா, பஞ்சாப், உத்தரகாண்ட், மணிப்பூர் ஆகிய 5 மாநிலங்களுக்கு பிப்ரவரி, மார்ச் மாதங்களில் தேர்தல் நடந்தது.

இதில் பஞ்சாப்பில் ஆம்ஆத்மி ஆட்சியை பிடித்தது. மற்ற 4 மாநிலங்களிலும் பாஜக ஆட்சியை தக்க வைத்தது. இதனால் பாஜகவினர் மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.

English summary

Samajwadi Party President Akhilesh Yadav on Tuesday took a swipe at Prime Minister Narendra Modi over his comment on cheap internet saying that data alone do not suffice people's needs.