நமாசுக்கு தடை விதிக்க ரத்தத்தில் ஜனாதிபதிக்கு கடிதம்! இந்து மகாசபா பெண் பிரமுகர் மீது பாய்ந்த வழக்கு

லக்னோ: உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் நமாஸ் செய்ய தடை கோரி ரத்தத்தில் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்துக்கு கடிதம் எழுதிய அகில பாரத் இந்து மகாசபா தேசிய செயலாளர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

இஸ்லாமிய இறைதூதர் நபிகள் நாயகம் குறித்து பாஜகவின் நுபுர் சர்மா சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கருத்து தெரிவித்திருந்தார். தற்போது இவர் பாஜகவில் இருந்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

முன்னதாக நுபுர் சர்மாவின் கருத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து உத்தர பிரதேசம் மாநிலம் கான்பூர் நகரில் வெள்ளிக்கிழமை தொழுகைக்கு பிறகு முஸ்லிம்கள் கடையை அடைக்க கூறினார்.

