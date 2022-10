தனியாக வீட்டில் இருந்த சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொலை.. உ.பியில் தொடரும் அவலம்!

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ : உத்தரப் பிரதேசத்தில் அதிகரித்து வரும் பாலியல் வன்கொடுமை குற்றங்கள் குறித்து சமூக ஆர்வலர்கள் தொடர்ந்து கவலை தெரிவித்து வரும் நிலையில் மற்றொரு அதிர்ச்சி சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.

அம்மாநிலத்தின் மெயின்புரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் சிறுமி ஒருவரின் சடலம் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் மீட்கப்பட்டுள்ளது.

சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டிருப்பதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. இச்சம்பவம் குறித்த காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

மத்திய பிரதேச பழங்குடிப் பெண்கள் பைக் மெக்கானிக் வேலை செய்வது ஏன்?

English summary

Another shocking incident has occurred as social activists continue to express concern over the rising cases of sexual violence in Uttar Pradesh. A girl's body has been found hanging in a village in Mainpuri district. It is alleged that the girl was sexually assaulted and murdered. Police are investigating the incident.