சிவலிங்கம் சர்ச்சையை கிளப்பிய ஞானவாபி வழக்கு.. மசூதி நிர்வாகத்தின் இந்து வழக்கறிஞர் திடீர் மரணம்

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: உத்தர பிரதேசம் மாநிலம் வாரணாசியில் உள்ள ஞானவாபி மசூதி தொடர்பான வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வரும் நிலையில் மசூதி நிர்வாகம் சார்பில் ஆஜராகி வாதாடி வந்த இந்து வழக்கறிஞர் திடீரென்று மரணமடைந்துள்ளார்.

உத்தர பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் ஞானவாபி மசூதி அமைந்துள்ளது. அவுரங்கசீப் ஆட்சிக் காலத்தில் இந்த மசூதி கட்டப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதனருகே காசி விஸ்வநாதர் கோவிலும் உள்ள நிலையில் இந்து கோவில் ஒன்றை இடித்துவிட்டே அவுரங்கசீப் ஆட்சிக் காலத்தில் இந்த ஞானவாபி மசூதி கட்டப்பட்டதாக ஒரு தரப்பினர் கூறி வருகின்றனர்.

ஞானவாபி மசூதியை ஆய்வு செய்ய உத்தரவிட்ட நீதிபதிக்கு மிரட்டல் கடிதம்.. பாதுகாப்பை அதிகரித்த போலீஸ்!

While the case related to the Gyanvapi Mosque in Varanasi, Uttar Pradesh is going on in the court, the Hindu lawyer who appeared on behalf of the mosque administration died suddenly.