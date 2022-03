உத்தர பிரதேச தேர்தலில் 387 தொகுதியில் காங்கிரஸின் ‛டெபாசிட்’ காலி.. சிறுகட்சிகளை விட படுமோசம்

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: உத்தர பிரதேச சட்டசபை தேர்தலில் 399 தொகுதிகளில் தனித்து போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் கட்சியின் 387 வேட்பாளர்கள் ‛டெபாசிட்' இழந்துள்ளனர். சிறுகட்சிகள் கூட ‛டெபாசிட்' இழக்காத நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சி மோசமான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

உத்தர பிரதேசத்தில் 403 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன. இங்கு 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடந்தது. இறுதிக்கட்ட ஓட்டுப்பதிவு மார்ச் 7 ல் முடிவடைந்தது. இதையடுத்து மார்ச் 10ல் ஓட்டுக்கள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன.

இவ்வளவு பெரிய போஸ்ட்டா! 5 மாநிலத்தில் 4ஐ தூக்கிய பாஜக! தமிழ்நாடு பெண்

இதில் பாஜக அமோக வெற்றி பெற்றது. இதன்மூலம் உத்தர பிரதேசத்தில் மீண்டும் பாஜக ஆட்சியை பிடித்துள்ளது. யோகி ஆதித்யநாத் முதல்வராக பதவியேற்கிறார்.

English summary

A candidate who fails to secure at least one sixth of the total valid votes polled in a constituency loses the deposit under the election rules.