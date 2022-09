வேலைவெட்டி இல்லாமல் வெட்டியாக எதிர்க்கட்சிகள்.. பாஜக ஒரே போடு.. கொந்தளித்த மாயாவதி!

Lucknow

oi-Mani Singh S

லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் எந்த வேலையும் இன்றி இருப்பதாக பாஜக கூறிய நிலையில் அதற்கு பதிலளித்து பேசிய மாயாவதி, இது 'பாஜக கட்சியின் ஆணவ சிந்தனையையும், பொறுப்பற்ற அணுகுமுறையையுமே காட்டுகிறது' என்று பேசியுள்ளார்.

நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய மாநிலமான உத்தர பிரதேத்தில் பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. முதல்வராக யோகி ஆதித்யநாத் உள்ளார்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் அங்குள்ள லக்கிம்பூர் கேரியில் சகோதரிகளான 2 பட்டியல் இன சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டு அடித்துக் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Responding to the BJP's claim that the opposition parties are jobless in Uttar Pradesh, Mayawati said that this shows the 'arrogant thinking and irresponsible attitude of the BJP'.