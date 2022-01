ஒரு சில மக்களிடம் தடுப்பூசி பயம் இருப்பது ஏன்? தீர்வுதான் என்ன? மருத்துவ நிபுணர்கள் சொல்வதை பாருங்க

Lucknow

லக்னோ: தடுப்பூசி செலுத்த தொடங்கிய ஒரு ஆண்டுக்கு பிறகும் ஒரு சில மக்களிடையே தடுப்பூசி பற்றிய பயம் போகவில்லை. : தடுப்பூசி குறித்து மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று மருத்துவ நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

சீனாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கொடிய கொரோனா வைரஸ் உலகம் முழுவதையும் தொடர்ந்து அச்சுறுத்தி வருகிறது. புதிது, புதிதாக வைரஸ் மாறுபாடு அடைந்து மனிதர்களை தொடர்ந்து அச்சுறுத்தி வருகிறது.இந்த வகையில் சமீபத்திய புதிய வைரஸ் ஓமிக்ரான். இந்த வைரஸ் இந்தியாவுக்குள் புகுந்து விட்டது.

English summary

Even a year after the vaccine was introduced, fears about the vaccine have not gone away. Medical experts say people need to be made aware of the vaccine