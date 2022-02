"யோகி ஆதித்யநாத் வேற லெவல் ஆட்சி.. பாலியல் சம்பவங்கள் பாதியாகக் குறைந்துள்ளன.." அமித் ஷா புகழாரம்

Lucknow

oi-Vigneshkumar

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தில் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெற்று வரும் நிலையில், உள் துறை அமைச்சர் அமித் அங்கு தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

உத்தரப் பிரதேசத்தில் மொத்தம் 7 கட்டங்களாகத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. அங்கு இதுவரை 4 கட்ட வாக்குப்பதிவு முடிந்துள்ள நிலையில், அடுத்து வரும் பிப்.27ஆம் தேதி 5ஆம் கட்ட தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

அங்கு இப்போது யோகி ஆத்தியநாத் தலைமையிலான பாஜக அரசு ஆட்சியில் உள்ளது. கடந்த 2017இல் பெற்றதை போல மாபெரும் வெற்றியைப் பெற பாஜக தீவிர முயற்சியை எடுத்து வருகிறது.

English summary

Home Minister Amit Shah said in 5 years of the BJP rule in Uttar Pradesh incidence of rape have gone down by 50 per cent: BJP campaign in Uttar Pradesh election 2022.