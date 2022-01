'கங்கை பிக்னிக் ஸ்பாட் அல்ல'.. வாரணாசிக்கு இந்துக்களை தவிர யாரும் வரக்கூடாது.. பரபர போஸ்டர்..சர்ச்சை

Lucknow

லக்னோ: உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் கங்கை நதிக்கரையில் அமைந்துள்ள வாரணாசி ஆன்மிக தலைநகராக விளங்கி வருகிறது. காசி என்றும் பெனாரஸ் என்றும் அழைக்கப்படும் வாரணாசியில் புகழ்பெற்ற காசி விசுவநாதர் ஆலயம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோவில்கள் பெருகி கிடக்கின்றன.

இது தவிர பழங்கால கட்டிடங்கள் நிறைந்த வாரணாசி சிறந்த சுற்றுலாத் தலமாகவும் விளங்கி வருகிறது. இதனால் மத வேறுபாடுகளை களைந்து பல்வேறு தரப்பினரும் கங்கையின் அழகை ரசிக்க வாரணாசிக்கு படையெடுத்து வருகின்றனர்.

English summary

Many people are shocked that posters have been put up in the Varanasi hills saying that non-Hindus should not go. Varanasi, with its ancient buildings, is also a popular tourist destination