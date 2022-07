தலித் என்பதால் மரியாதை இல்லை! அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்த பாஜக எம்எல்ஏ! யோகி அரசுக்கு தர்மசங்கடம்

Lucknow

லக்னோ: தலித் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதால், தனது துறை அதிகாரிகள் தனக்கு உரிய மரியாதை அளிக்கவில்லை என்று குற்றம்சாட்டி உத்தரப் பிரதேச நீர்வளத்துறை அமைச்சர் தினேஷ் காதிக் ராஜினாமா கடிதம் அளித்துள்ளார்.

உத்தரப் பிரதேசத்தில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வெற்றிபெற்று பாஜக ஆட்சியை தக்க வைத்தது. அதுமட்டுமல்லாமல் 37 ஆண்டுகளுக்கு பின் உத்தரப் பிரதேசத்தில் தொடர்ந்து 2வது முறையாக ஒரு கட்சி ஆட்சி அமைத்தது. இதனால் பாஜக மீது ஏராளமான எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தது.

Uttar Pradesh Jal Shakti Minister in the Yogi Adityanath government Dinesh Khatik sent his resignation to Union Home Minister Amit Shah, alleging that he was not given due respect by officials of his department because he belonged to the Dalit community.