பிரியங்கா காந்தி குழந்தைகளின் இன்ஸ்டாகிராம் அக்கவுண்ட் ஹேக்?..நடந்தது என்ன?.. விசாரணையில் பரபர தகவல்

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் அடுத்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் இந்த முறை ஆட்சியை கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற முடிவுடன் காங்கிரஸ் கட்சி படுவேகமாக களத்தில் இறங்கியுள்ளது.

இதற்கான பணிகளை காங்கிரஸ் கட்சியின் பிரியங்கா காந்தி வாதோரா ஒரு ஆண்டுக்கு முன்பாகவே உ.பி.யில் முகாம் இருக்க தொடங்கி விட்டார். அங்குள்ள மக்களுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு குரல் கொடுத்து வரும் அவர் மாநில அரசை கடுமையாக எதிர்த்து வருகிறார்.

English summary

Priyanka Gandhi has accused the government of deliberately hacking her children's Instagram accounts. But official sources say those Instagram accounts have not been hacked. Evidence has also been found in this regard