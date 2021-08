'தாலிபான்கள் ஆதரவு லூஸ் டாக்'...உ.பி.யில் ஜோராக ஒன்றுதிரளும் இந்துக்கள் வாக்குகள்.. பாஜக செம ஹேப்பி!

Lucknow

லக்னோ: ஆப்கானிஸ்தானை கைப்பற்றிய தாலிபான்களுக்கு ஆதரவான குரல்கள் உத்தரப்பிரதேசத்தில் அதிகரித்துள்ளன. இத்தகைய குரல்களால் இந்துக்களின் வாக்குகள் பாஜகவுக்கு ஆதரவாக ஒட்டுமொத்தமாக கிடைக்கும் சூழ்நிலை உருவாகி உள்ளது என்கின்றனர் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

உத்தரப்பிரதேசம், உத்தரகாண்ட், பஞ்சாப் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் சட்டசபை தேர்தல்கள் நடைபெற உள்ளன. இதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஆளும் பாரதிய ஜனதா கட்சி (பா.ஜ.க.) ஆட்சியை தக்க வைப்பதில் மும்முரமாக இருக்கிறது. உ.பி.யில் கொரோனா 2-வது அலை மிக மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது.

பேரவலத்தின் பிடியில் உத்தரப்பிரதேசம்.. ஒருநாள் கொரோனா பாதிப்பு 40,000-த்தை நெருங்கியது- 223 பேர் பலி

