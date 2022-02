''பிரதமர் மோடியுடன் கருத்து வேறுபாடா..'' டிவி சேனலிடம் மனம் திறந்து பேசிய யோகி ஆதித்யநாத்

Lucknow

லக்னோ: பிரதமர் மோடியுடன் கருத்து வேறுபாடு உள்ளதா என்ற கேள்விக்கு உத்தரபிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் விளக்கம் தெரிவித்துள்ளார்.

பஞ்சாப், உத்தரப்பிரதேசம், உத்தரகாண்ட், மணிப்பூர், கோவா உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில சட்டசபைத் தேர்தல் விரைவில் நடைபெறவுள்ளது. உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள 403 சட்டசபைத் தொகுதிகளுக்கும் வரும் 10ம் தேதி முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் தற்போது பாஜக ஆட்சியில் இருக்கிறது. மீண்டும் பாஜக-வை வெற்றி பெற வைக்க தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் பாஜக-வினர். பிரதமர் மோடி நேற்று காணொலி வாயிலாக பிரசாரம் மேற்கொண்டார். உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா உத்தரப்பிரதேசத்தின் பல பகுதிகளில் தொடர் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

English summary

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has said that he has no clash with Prime Minister Modi. And he added Modi is Our saviour, we will follow his path.