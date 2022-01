159 வேட்பாளர்களில் 20 யாதவர்கள்.. 11 பிராமணர்கள்.. உத்தரப்பிரதேசத்தில் அகிலேஷ் யாதவின் பக்கா மூவ்!

Lucknow

oi-Logi

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச தேர்தலில் சமாஜ்வாதி கட்சி ஜாதி ரீதியாக வேட்பாளர்களை களம் இறக்கியுள்ளது. அடுத்ததடுத்த வேட்பாளர்களும் ஜாதி ரீதியிலேயெ அறிவிக்கப்படுவார்கள் என்று தெரியவந்துள்ளது.

பஞ்சாப், உத்தரகாண்ட், உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில சட்டசபைத் தேர்தல் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. உத்தரப்பிரதேசத்தில் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடக்கிறது.

இரண்டாம் உலக போரின் போது மாயமான அமெரிக்க விமானம்.. 77 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இமயமலையில் கண்டெடுப்பு!

உத்தரப்பிரதேச தேர்தலைப் பொருத்தவரை ஆளும் பாஜக மற்றும் சமாஜ்வாதி கட்சிக்குத்தான் பலத்த போட்டி என்று முடிவாகிவிட்டது. கருத்துக்கணிப்புகள் ஆளும் பாஜக தான் மீண்டும் ஆட்சியைப் பிடிக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளன. இதனால் சமாஜ்வாதி கட்சி அப்செட்டில் இருக்கிறது.

English summary

In the Uttar Pradesh assembly elections, the Samajwadi Party has fielded candidates on the basis of caste. We expected that the next candidates from SP will be on the basis of caste.