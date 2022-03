'மோடி மேஜிக்..யோகி மேஜிக்' - கிழக்கு உத்திரபிரதேசத்தில் மல்லுகட்டும் பாஜக.. வலு கொடுக்கும் மாயாவதி

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசத்தில் மிக முக்கியமான பகுதிகளில் நாளை வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. பகுஜன் சமாஜ் ஆதிக்கம் செலுத்தும் பகுதிகள் என்பதால் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்திருக்கிறது.

உத்தரப்பிரதேசம் மிகப்பெரிய மாநிலம். உங்கு 403 சட்டசபைத் தொகுதிகள் இருக்கின்றது. இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெறும் கட்சி, மத்தியில் ஆட்சியில் அமரும் என்பது நம்பிக்கை.

அதனால் உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள சமாஜ்வாதி, பாஜக, காங்கிரஸ், பகுஜன் சமாஜ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் பலத்த போட்டியில் நான்கு முனை போட்டி உருவாகியுள்ளது. பெரிய கூட்டணிகள் இல்லாமல், பெரிய கட்சிகள் எல்லாம் சிறிய கட்சிகளோடு கூட்டணி வைத்து தேர்தலை சந்தித்து வருகின்றன.

