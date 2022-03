உ.பி. அரியணையை தீர்மானித்த ஜாதி அரசியல் இனி இருக்காது.. அடித்து சொல்லும் அரசியல் விமர்சகர்கள்

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச அரியணையை இதுவரை தீர்மானித்துவந்த ஜாதி அடையாளம் இனி மாறும் என பெரும்பாலான அரசியல் விமர்சகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் விழும் ஓவ்வொரு வாக்கும் ஜாதியை அடிப்படையாக வைத்தே போடப்படுகிறது. அது வேட்பாளரின் ஜாதியொ அல்லது கட்சியின் ஜாதியோ, எது முதன்மையானதோ அதை தேர்ந்தெடுத்தே உத்தரப்பிரதேச மக்கள் வாக்களிக்கிறார்கள் என விமர்சகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள 403 தொகுதிகளுக்கும் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு வெளியாகி, பாஜக பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெறும் என தெரியவந்துள்ளது.

English summary

Caste Based Politics in UP (உபி வெற்றியை தீர்மானிக்கும் ஜாதிகள்): Most political commentators have said that the caste identity that has so far determined the throne of Uttar Pradesh will no longer change.