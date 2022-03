யோகிக்கு வெற்றித் திலகமிட்ட முலாயம்சிங் பேத்தி - பாஜக வெற்றியைக் கொண்டாடிய‌ யாதவ் குடும்பம்!

Lucknow

லக்னோ: நடந்து முடிந்த உத்தரப்பிரதேச‌ தேர்தலில் பாஜக மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்று மீண்டும் ஆட்சியைப் பிடிக்கிறது. பாஜக தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக வெற்றி பெற்றதற்கு முலாயம் சிங்கின் பேத்தி யோகி ஆதித்யநாத்துக்கு வெற்றித் திலகமிட்டு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேச தேர்தலை மிக முக்கியமாக இந்தியாவே உற்று நோக்கிவருகிறது. அடுத்து நடைபெற உள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான 'செமி பைனல்' ஆக கட்சிகள் கருதியது. உத்தரப்பிரதேச தேர்தலின் முடிவுகள் இன்று வெளியாகியுள்ளது.

பஞ்சாபில் அபார வெற்றி பெற்ற ஆம் ஆத்மி 42% வாக்குகள் அள்ளியது - காங் 23% சிரோன்மணி 18% பாஜக 6%

எதிர்பார்த்ததுபோலவே, உத்தரப்பிரதேசத்தில் பாஜக மீண்டும் ஆட்சியைப் பிடிக்கிறது. சமாஜ்வாதி கட்சி அதற்கு அடுத்த இடத்தில் இருக்கிறது. விவசாயிகள் போராட்டம், லக்கிம்பூர் சம்பவம் எல்லாம் பாஜகவுக்கு எதிராக பார்க்கப்பட்டது, ஆனாலும் பாஜக மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றுவருகிறது.

