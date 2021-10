'எல்லாரிடமும் கார் இருக்கா என்ன? 95% மக்கள் பெட்ரோலே யூஸ் பண்ணல..' பாஜக அமைச்சரின் வினோத விளக்கம்

Lucknow

oi-Vigneshkumar

லக்னோ: பெட்ரோல், டீசல் விலை ஏற்றம் குறித்து செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, நாட்டின் 95% மக்களுக்கு பெட்ரோலே தேவையில்லை என்று கூறி ஷாக் கொடுத்துள்ளார் உபி அமைச்சர் ஒருவர்!

இந்தியாவின் பெட்ரோல், டீசல் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்னதாகவே பெட்ரோல் விலை ரூ 100ஐ தாண்டிவிட்டது.

அடுத்ததாக மெல்ல அதிகரித்து வந்த டீசல் விலையும் தற்போது சதமடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட நாட்டின் சில பகுதிகளில் டீசல் விலையும் ரூ 100ஐ தாண்டிவிட்டது.

UP minister says 95 percent of Indians do not need petrol. UP minister about petrol diesel price in tamil.