கொரோனா கட்டுப்பாடுகளுடன் உ.பி. தேர்தலை நடத்துங்க- தேர்தல் ஆணையத்திடம் அனைத்து கட்சிகள் வலியுறுத்தல்

லக்னோ: கொரோனா பரவலைத் தடுக்கும் வகையிலான கட்டுப்பாடுகளுடன் உத்தரப்பிரதேச மாநில சட்டசபை தேர்தலை நடத்த வேண்டும் என்று அம்மாநில அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தேர்தல் ஆணையத்திடம் வலியுறுத்தியதாக தலைமை தேர்தல் ஆணையர் சுஷில் சந்திரா தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட 5 மாநில சட்டசபைகளுக்கு இன்னும் சில மாதங்களில் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தற்போது நாடு முழுவதும் கொரோனா பரவல் திடீரென அதிகரித்துள்ளது. ஓமிக்ரான் பாதிப்பு எண்ணிக்கையும் உயர்ந்து வருகிறது.

Chief Election Commissioner Sushil Chandra said that Representatives of all UP political parties met us and told us that elections should be conducted on time following all COVID19 protocols.