பெண்களுக்கு எதிரான குற்றம், போலி என்கவுண்டர்.. உபி. எதில் முதலிடம்.. பட்டியலிடும் அகிலேஷ் யாதவ்

Lucknow

லக்னோ: பெண்களுக்கு எதிரான குற்றம், போலி எண்கவுண்டர்கள் இதிலெல்லாம் உத்தர பிரதேசம் முதலிடத்தில் இருப்பதாக சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் பட்டியலிட்டுத் தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள 403 தொகுதிகளுக்கும் தேர்தல் நடைபெற்று வரும் நிலையில், உத்தரப்பிரதேசம் நாட்டிலேயே சிறப்பாக விளங்குவதாக பிரதமர் மோடியு, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவும் தொடர்ந்து பிரசாரம் செய்து வருகிறார்கள்.

ஆனால், பிரதமர் சொல்வது உண்மையில்லை என சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் புள்ளிவிபரங்களுடன் உத்தரப்பிரதேசம் குறித்து பட்டியலிட்டுள்ளார்.

English summary

Uttar Pradesh is No. 1 in crimes against women, No. 1 in custodial deaths, No. 1 in terms of the number of notices received from the National Human Rights Commission, No. 1 in fake encounters," Samajwadi leader Akhilesh Yadav said.