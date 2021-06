செம மூவ்.. அதிருப்தியில் பெருந்தலைகள்.. நேரில் சென்று சமாதானம் பேசும் யோகி.. ஸ்கெட்ச் ஒர்க் ஆகுமா?

Lucknow

லக்னோ: இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மாநிலங்களில் ஒன்றான உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யாத் தலைமையில் பாஜக ஆட்சி நடந்து வருகிறது.

உத்தரப் பிரதேசத்தில் அடுத்த ஆண்டு சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. பாஜக ஆட்சி நடப்பதால் பல்வேறு மாநில மக்களும் இந்த தேர்தலை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கியுள்ளனர்.

வருகிற தேர்தலிலும் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை தக்க வைக்க வேண்டும் என்பதில் பாஜக தீவிரமாக உள்ளது. ஆனால் தொடக்கத்திலேயே பல்வேறு சிக்கல்கள் எழுந்தன.

மோடி வீட்டுக்கு போன யோகி ஆதித்யநாத்.. 1 மணி நேரம் அனல் பறந்த ஆலோசனை.. பர்த் டே உள்ளிட்ட சர்ச்சை ஓவர்

English summary

Yogi Adityanath meet with RSS leaders and CM Keshav Maurya. The BJP leadership was also said to be in extreme anger over Yogi Adityanath