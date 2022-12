பாஜக கொடியோடு பறந்த கார், மடக்கிய மதுரை போலீஸ்! உள்ளே பார்த்தா 11 பேர் தேடப்படும் குற்றவாளிகள்! ஷாக்

Madurai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

மதுரை: உசிலம்பட்டி அருகே முன்விரோதம் காரணமாக இளைஞர்கள் மீது கொலைவெறி தாக்குதல் நடத்திய சம்பவத்தில் தேடபட்டு வந்த குற்றவாளிகள் பாஜக கொடியுடன் இருந்த காரில் தப்பி செல்ல முயன்ற போது போலிசார் மடக்கி பிடித்து கைது செய்தனர்.

மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி அருகே எம்.கல்லுப்பட்டியில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக கபடி போட்டி நடைபெற்று இருக்கிறது.

இந்த கபடி போட்டியின் காரணமாக எம்.எஸ்.புரம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கும் மெய்யனுத்தம்பட்டியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் முன் விரோதம் ஏற்பட்டு உள்ளது.

English summary

11 accused who were wanted in the murderous attack on the youth due to animosity near Usilampatti tried to escape in a car with BJP flag and were arrested by the police.