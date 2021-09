மதுரையில் சீராக உயரும் கொரோனா நோயாளிகள் எண்ணிக்கை.. கவலை தரும் மாற்றங்கள்

Madurai

oi-Velmurugan P

மதுரை: மதுரை மாவட்டத்தில், ஒரே நாளில் 33 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர், கடந்த ஒரு வாரத்தில் 170 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கடந்த 2 மாதங்களாக குறைந்து வரும் மதுரையில் தினசரி கொரோனா தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை கடந்த ஒரு வாரமாக சீராக அதிகரித்து வருவது கவலையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

செப் .16 அன்று 17 ஆகவும், செப் .17 அன்று 20 ஆகவும், செப் .18 அன்று 15 ஆகவும், செப் .19 அன்று 14 ஆகவும் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு இருந்தது. ஆனால் செப்டம்பர் 20 அன்று 27 ஆக உயர்ந்தது.

செப் .21 அன்று 21 ஆகவும், 22 ஆம் தேதி, 23 பேர் ஆகவும் இருந்தது. இந்நிலையில் இன்று ஒரே நாளில் 33 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை 256 ஆக அதிகரித்தது.

English summary

In Madurai district, 33 people were infected with corona in a single day while 170 people have been infected in the last one week. The daily number of corona infections in Madurai, which has been declining for the past 2 months, has been steadily increasing over the past one week.