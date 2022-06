நீங்களாம் தளபதியைப் பத்தி பேசலாமா தப்பா?..மதுரை ஆதீனத்தைக் கண்டிக்கும் விஜய் ரசிகர்கள்

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: மதுரை ஆதீனம் மடத்தின் சொத்துக்களை கொள்ளையடிக்க திட்டம் போடுறீங்களேயப்பா! நீங்களாம் தளபதியைப் பத்தி பேசலாமா தப்பா? என்று விஜய் ரசிகர்கள் மதுரை ஆதீனத்தைக் கண்டித்து போஸ்டர் ஒட்டியுள்ளனர். வீண் விளம்பரத்திற்காக பிதற்றுவதை நிறுத்து எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

மதுரை ஆதீனம் சமீப காலமாக பேசி வரும் கருத்துக்கள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பல்வேறு சர்ச்சைகளை கிளப்பி வருகிறது. அறநிலையத்துறையை கலைக்க வேண்டும் என்றும் சமீபகாலமாக பேசி வருகிறார் மதுரை ஆதினம். தற்போது நடிகர் விஜய் குறித்து அவர் தெரிவித்த கருத்தும் புதிய சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

விசுவ ஹிந்து பரிஷத் (VHP) யின் அறவழி காட்டும் ஆன்றோர்கள் பேரவை சார்பாக மதுரையில் துறவியர் மாநாடு 2 நாட்கள் நடைபெற்றது. இறுதி நாளான ஞாயிறு மாலை மதுரை பழங்காநத்தத்தில் பொதுக்கூட்டம் நடந்தது. இந்த பொதுக்கூட்டத்தில், துறவியர், ஆதினங்கள், மடாதிபதிகள் பங்கேற்று மாநாட்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் குறித்து விளக்கி பேசினர்

இப்படியே பேசிக்கிட்ருந்தா.. “நல்லாருக்காது” - மதுரை ஆதீனத்திற்கு அமைச்சர் சேகர்பாபு எச்சரிக்கை!

English summary

Vijay fans paste poster against Madurai Adheenam: (மதுரை ஆதீனத்திற்கு எதிராக விஜய் ரசிகர்கள் போஸ்டர்) Are you planning to loot the properties of Madurai Adheenam Monastery? Can you talk to the Thalapathi by mistake? Vijay fans have paste posters against Madurai Adheenam.