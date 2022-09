"எப்படி இருந்த தமிழகம்.. இப்படி ஆகிவிட்டதே" திமுக அரசுக்கு எதிராக பொங்கும் செல்லூர் ராஜு!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: கடந்த 10 ஆண்டுகளாக எப்படி இருந்த தமிழ்நாடு, 18 மாதங்களில் மோசமான நிலைக்கு சென்றுவிட்டதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு விமர்சித்துள்ளார்.

முன்னாள் முதலமைச்சர் அண்ணாவின் 114வது பிறந்தநாள் விழாவையொட்டி மதுரை ஜீவா நகர் பகுதியில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு, அதிமுக செய்தி தொடர்பாளர் வைகை செல்வன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.

அப்போது முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ பேசுகையில், கடந்த 10 ஆண்டுகளில் தமிழகம் எப்படி இருந்தது தற்போது 18 மாதங்களில் இப்போது எப்படி இருக்கின்றது என்பதை பார்க்க வேண்டும்.

English summary

Former AIADMK minister Sellur Raju has criticized how Tamil Nadu has been in the past 10 years and has gone to a bad state in 18 months.