“அந்த சிரிப்பை பாருங்கப்பா... சிரிப்பே ஒரு அழகு” மேடையில் இபிஎஸ்-ஐ வெட்கப்பட வைத்த செல்லூர் ராஜு!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: மதுரையில் நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமியின் சிரிப்பை பற்றி முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு பேசியது தொண்டர்கள் மத்தியில் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி, முதல்முறையாக தென் மாவட்டங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார். இவரது வருகையையொட்டி மதுரையில் பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

இதற்காக மாநகர், புறநகர் மேற்கு மாவட்டம் மற்றும் கிழக்கு மாவட்ட அதிமுக சார்பில் பழங்காநத்தம் பகுதியில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதுவரை இதுபோல் மூன்று மாவட்ட செயலாளர்கள் சேர்ந்து மதுரையில் பொதுக்கூட்டம் நடத்தியதில்லை.

English summary

AIADMK Ex minister Sellur Raju's talk about Edapadi Palanisamy's smile at the AIADMK general meeting held in Madurai has been well received by the Party Members.