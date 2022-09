எடப்பாடி வர்றாரு! கசப்பை மறந்து கைகோர்த்த மாஜிக்கள்! அடடே இப்படி ஒரு ஏற்பாடா? ஆனாலும் ஒரு குறை!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வரும் 29ஆம் தேதி மதுரைக்கு பயணம் மேற்கொள்வதோடு, மதுரையை தொடர்ந்து விருதுநகரில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்க உள்ளார். இதனையடுத்து எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சிறப்பான வரவேற்பு கொடுக்க அதிமுகவினர் ஏற்பாடுகளை செய்து வருகின்றனர்.

அதிமுகவில் பல்வேறு கட்ட அதிரடி நடவடிக்கைகளுக்குப் பிறகு அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக பதவி ஏற்றுள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமி தமிழகத்தில் சென்னை சேலம் தவிர கடந்த 4 வாரங்களாக வேறு எங்கும் பயணம் மேற்கொள்ளவில்லை.

இந்நிலையில் அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக பதவியேற்றதற்குப் பிறகு மதுரை மற்றும் விருதுநகர் மாவட்டங்களில் ஒருநாள் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொள்ளும் எடப்பாடி பழனிசாமி அங்கு நடைபெறவுள்ள பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்ற உள்ளார்.

English summary

AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palaniswami will travel to Madurai on 29th and after Madurai, he will participate in a public meeting in Virudhunagar. After this, the AIADMK is making arrangements to give a special welcome to Edappadi Palaniswami.