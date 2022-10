அத வேற ஞாபகப்படுத்திட்டீங்க! வைகை அணையில் தெர்மாக்கோல்! காரணம் யாரு தெரியுமா? உடைத்த செல்லூர் ராஜு!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும் அதிமுகவில் தென் மாவட்டங்களில் செல்வாக்கு மிக்க மாவட்ட செயலாளர்களில் ஒருவருமான செல்லூர் ராஜு, வைகை அணையின் தண்ணீர் ஆவியாவதை தவிர்க்க 'வரலாற்று சிறப்பு மிக்க சம்பவமான' தெர்மக்கோலை வைத்து மூடியதற்கு காரணம் யார்? இந்த ஐடியாவைக் கொடுத்தது யார்? நீண்ட காலத்துக்குப் பிறகு மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.

அதிமுகவின் அதிகார யுத்தம் காரணமாக ஓபிஎஸ் இபிஎஸ், மற்றும் சீனியர்கள் அமைச்சர்கள் எப்போதும் பரபரப்போடும் சில நேரங்களில் ஆவேசமாகவும் பேசி வருகின்றனர்.

அதற்கெல்லாம் நேர்மாறாக இருப்பவர் செல்லூர் ராஜு. அதிமுகவின் கடைக்கோடி தொண்டனாக இருந்து .மாவட்ட செயலாளர், அமைச்சர், சட்டமன்ற உறுப்பினர் என பல்வேறு பதவிகளை வகித்தவர். ஆனாலும் மனதில் எது தோன்றினாலும் அதை பட்டென்று பேசிவிடுவார்.

English summary

AIADMK ex-minister and one of the influential district secretaries in the southern districts, Sellur Raju, is responsible for sealing the Vaigai dam with thermocols, a 'historic event', to prevent water from evaporating? Who gave this idea? He has spoken openly after a long time.