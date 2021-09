விடுமுறைகள் நாட்களில் மசூதி, சர்ச் திறப்பா? ஹெச். ராஜா பேட்டியை வறுத்தெடுக்கும் நெட்டிசன்கள்

Madurai

oi-Velmurugan P

மதுரை : வெள்ளி, சனி ஞாயிறுகளில் கோவில்களை பூட்டுவதுபோல் மசூதிக்களையும், சர்ச்களையும் மூட தமிழக அரசுக்கு துணிச்சல் உள்ளதா என முன்னாள் பாஜக தேசிய செயலாளர் ஹெச்.ராஜா கேள்வி எழுப்பினார்.

இதனிடையே தமிழக அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பில், வெள்ளி, சனி ஞாயிறுகளில் கோவில்களை போல் மசூதிக்களையும், சர்ச்களையும் மூட வேண்டும் என்றே உத்தரவிட்டுள்ளதாக திமுகவினர் உள்பட பலர் சமூக வலைதளங்களில் பதிலடி கொடுத்துள்ளனர்.

மதுரை புதூர் பாஜக அலுவலகத்தில் தீனதயாள் உபத்யாயா பிறந்தநாள் விழா கூட்டம் நடந்தது. இதில் கலந்து பாஜக மூத்த தலைவர் ஹெச்.ராஜா கலந்து கொண்டார்.

English summary

Churches, mosques are also closed on Fridays, Saturdays and Sundays. Not even one reporter has this knowledge there or hesitant to clarify at that moment? netizens reply to h raja speech about