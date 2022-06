முற்றுகிறது உட்கட்சி மோதல்..ஒபிஎஸ் வாகனத்தில் இருந்த இபிஎஸ் போட்டோ கிழிப்பு..தொண்டர்கள் ஆவேசம்

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: ஓபிஎஸ் வாகனத்தில் இருந்த இபிஎஸ் படத்தை கிழித்து எறிந்து, ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் செருப்பால் அடித்த சம்பவம் மதுரையில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதிமுகவில் ஒற்றைத்தலைமை விவகாரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் ஆதரவாளர்களிடையேயான மோதல் முற்றியுள்ளது.

ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தால் அதிமுக கிட்டத்தட்ட இரண்டாக பிரிந்து கிடக்கிறது. இரு அணியினரும் மாறி மாறி ஒருவரையொருவர் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.

கடந்த 23ஆம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் இரட்டைத் தலைமையை ரத்துசெய்ய வேண்டும் என சி.வி.சண்முகம், பொதுக்குழு உறுப்பினர்களின் சார்பாக ஒரு கோரிக்கையை வைக்க, ஓ.பி.எஸ் கூட்டத்தைவிட்டு வெளிநடப்பு செய்தார்.

ஓபிஎஸ் கையில் 'அஸ்திரம்’.. முறியடிக்க எடப்பாடி போட்ட ஸ்கெட்ச்.. இன்று 2 பேரை இறக்கியதே அதற்குத்தானா?

English summary

The incident in which the EPS image in the OPS vehicle was torn and thrown and the sandals were hit by the OPS supporters has caused a stir in Madurai. The issue of single leadership in the AIADMK is increasing day by day and the conflict between the OPS and EPS supporters is over.