அரசியல் அனாதையாகிவிட்டார் ஓ.பி.எஸ்! எல்லா ஏரியாவுமே எடப்பாடியார் கோட்டை ! ஆர்.பி.உதயகுமார் அதிரடி!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : மூத்த நிர்வாகிகள், தொண்டர்களை உதாசீனப்படுத்தியதால் ஓபிஎஸ் இன்று அரசியல் அனாதையாகிவிட்டார் எனவும், என எந்த மண்டலமாக இருந்தாலும் அனைத்திலும் அதிமுகவின் ஒற்றைத் தலைமை அண்ணன் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் வெற்றி கோட்டையாக இருக்கும் என முன்னாள் அமைச்சரும் எதிர்கட்சி துணை தலைவராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஆர்.பி.உதயகுமார் கூறியுள்ளார்.

அரசியல் அனாதையாகிவிட்டார் ஓ.பி.எஸ்! ஆர்.பி.உதயகுமார் அதிரடி!

முன்னாள் அமைச்சரும், தற்போது எடப்பாடி பழனிசாமியால் தமிழக சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஆர்.பி.உதயகுமார் மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் தொகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 'அம்மா' கோவிலுக்கு சென்றார்.

அம்மா கோவிலில் உள்ள முன்னாள் முதல்வர்கள் ஜெயலலிதா, எம்ஜிஆர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். அதனை தொடர்ந்து புதிதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவராக பொறுப்பேற்ற ஆர் பி உதயகுமாருக்கு கட்சி நிர்வாகிகள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்தனர்.

English summary

Former AIADMK Minister RB Udayakumar has criticized OPS RB Udayakumar, a former minister and deputy leader of the opposition, has said that the OPS has become a political orphan today due to the neglect of senior administrators and volunteers, and that the victory of AIADMK's single leader brother Edappadi Palanichami will be a stronghold in any region.