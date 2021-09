Madurai

oi-Velmurugan P

மதுரை: கடந்த ஆட்சியில் பல ஆயிரம் கோடி சொத்துக்கள் மோசடியாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. 2016 முதல் 2021 வரை வெளிப்படையாகவே பத்திரப்பதிவு மோசடி நடைபெற்றுள்ளது தெரியவந்துள்ளது. அதற்கான ஆதாரங்கள் தங்களிடம் உள்ளது. பதிவுத்துறை முறைக்கேடு தொடர்பாக விசாரணை உயர்நிலைக்குழு அமைக்கப்படஉள்ளது என பத்திரப்பதிவு துறை அமைச்சர் பி. மூர்த்தி தெரிவித்தார்.

பத்திரப்பதிவு மோசடி.. வரப்போகும் புதிய சட்டம்.. அமைச்சரின் பேச்சால் கலக்கத்தில் அதிகாரிகள்

பாரதியார் நினைவு நாளையொட்டி பாரதியார் ஆசிரியராக பணியாற்றிய மதுரை சிம்மக்கல் பகுதியில் உள்ள சேதுபதி மேல்நிலை பள்ளியில் உள்ள அவரது திருவுருவசிலைக்கு வணிகவரி மற்றும் பத்திரப்பதிவு துறைஅமைச்சர் மூர்த்தி, மாவட்ட ஆட்சியர் அனிஷ்சேகர்,மாநகராட்சி ஆணையாளர் கார்த்திகேயன் ஆகியோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் மூர்த்தி பாரதியாரை பற்றி புகழ்ந்து பேசினார். தொடர்ந்து பத்திரப்பதிவு துறை பற்றி பேசும்போது, "பத்திரப்பதிவு துறையில் இனி முறைகேடாகப் பத்திரப்பதிவு நடந்தால் சார்பதிவாளர் மட்டுமல்லாது அவருடன் தொடர்புள்ள அதிகாரிகள் மீதும் உறுதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் 13 காலிப்பணியிடங்கள்.. விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் ஆக.16!

English summary

tamilnadu registration minister p moorthy said that From 2016 to 2021,apparently Registration Fraud in tamil nadu. we will take action against officials.