மதுரை: மதுரை குருவிக்காரன் சாலை ஆற்றுப்பால பணிகள் இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் நிறைவடையும் என மதுரை மாநகராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. வைகை ஆற்றில் ஒரே நேரத்தில் தரைப்பாலங்களை இடித்து புதிய பாலங்கள் அமைக்கப்பட்டு வந்தநிலையில் இந்த தகவல் மதுரை மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மதுரை மக்களுக்கு நல்ல செய்தி.. முடியப்போகும் முக்கிய பாலப்பணி.. மாநகராட்சி தகவல்

மதுரை சந்தைப்பேட்டை பகுதியில் வைகையாற்றின் கரையில் கணேஷ் தியேட்டர் பஸ் ஸ்டாப் - அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை இடையே குருவிக்காரன் சாலை தரைமட்ட பாலம் இருந்தது.

75 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த பாலம் கட்டப்பட்டது. உரிய பராமரிப்பில்லாததால் இந்த பாலத்தின் அடித்தளம் மிகவும் பலமிழந்தது. இதனால் பொதுமக்கள் நீண்ட தூரம் சுற்றும் நிலை ஏற்பட்டு வந்தது.

English summary

The Madurai Corporation administration has stated that the work on the Madurai Kuruvikaran road river bridge will be completed in a couple of days.